"Информируем, что аэропорт работает в штатном режиме, есть отмены следующих рейсов", — говорится в сообщении.

Отменены вылеты в Брянск авиакомпании "Азимут", два рейса в Москву и один в Новосибирск — S7, в Липецк — "ЮТэйр".

Также отменены рейсы из Тюмени, Саратова, Брянска авиакомпании "Азимут", два рейса из Москвы и один из Новосибирска — S7 , из Липецка — "ЮТэйр".

В четверг авиарегуляторы РФ уведомили авиакомпании об ограничении полетов на юге страны в связи с ситуацией на Украине.

Приостановлена работа аэропортов: Ростов-на-Дону ("Платов"), Краснодар ("Пашковский"), Анапа ("Витязево"), Геленджик, Элиста, Ставрополь, Белгород, Брянск, Курск, Липецк, Воронеж, Симферополь.