"Аэропорты Астрахани и Волгограда вернулись к штатной работе, никаких изменений в расписании больше не предвидится", — сказал собеседник агентства.

Утром в четверг работа аэропорта Волгограда и Астрахани была временно приостановлена из-за запрета использования южного воздушного пространства.

Ранее в четверг авиарегуляторы РФ уведомили авиакомпании об ограничении полетов на юге страны в связи с ситуацией на Украине.

Росавиация сообщила о приостановке работы 12 аэропортов на юге России до 2 марта. Ограничения будут действовать с 24 февраля 03:45 мск по 2 марта. Приостановлена работа аэропортов: Ростов-на-Дону ("Платов"), Краснодар ("Пашковский"), Анапа ("Витязево"), Геленджик, Элиста, Ставрополь, Белгород, Брянск, Курск, Воронеж, Симферополь.