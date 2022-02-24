"В связи с запретом использования южного воздушного пространства, введенным авиационными властями, отменены все рейсы из аэропорта Платов. Три утренних рейса, летевших в Ростов-на-Дону, ушли на запасные аэродромы. С пассажирами отмененных рейсов работают представители авиакомпаний", — сказал собеседник агентства.

В свою очередь, информированный источник сообщил "Интерфаксу", что три рейса ушли на запасные аэродромы в Саратов и Москву.

Ранее в четверг авиарегуляторы РФ уведомили авиакомпании об ограничении полетов на юге страны в связи с ситуацией на Украине.