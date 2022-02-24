"В связи с осложнением обстановки вокруг ситуации на Украине полёты в ряд аэропортов на юге России ограничены до 2 марта 2022 года. Временно приостановлена работа аэропортов: Ростов (Платов), Краснодар (Пашковский), Анапа (Витязево), Геленджик, Воронеж, Симферополь. Рейсы на данные направления отменены", — говорится в сообщении.

Согласно данным он-лайн-табло аэропорта Челябинска, 24 февраля рано утром по расписанию вылетели рейсы в Сочи и в Краснодар.

Как уточнили "Интерфаксу" в пресс-службе аэропорта, в Краснодар рейсы выполняют авиакомпании "Азимут" и NordStar; на Сочи — "Победа", Nordwind Airlines, "Аэрофлот", "Уральские авиалинии", "Икар"; в Анапу — Red Wings и "Ижавиа".

Ранее сообщалось, что Росавиация заявила о приостановке работы 12 аэропортов на юге России до 2 марта. Приостановлена работа аэропортов: Ростов-на-Дону ("Платов"), Краснодар ("Пашковский"), Анапа ("Витязево"), Геленджик, Элиста, Ставрополь, Белгород, Брянск, Орел, Курск, Воронеж, Симферополь.

Авиарегуляторы РФ уведомили авиакомпании об ограничении полетов на юге страны в связи с ситуацией на Украине.