"С 1 марта в Узбекистане отменяется требование об обязательном ношении масок на открытом воздухе и в общественных местах", — говорится в сообщении.

В Минздраве отметили, что это решение республиканской комиссии по борьбе с коронавирусом принято из-за снижения числа инфицированных в стране. Ношение масок в общественном транспорте, на рынках и торговых центрах, в образовательных, культурных и религиозных учреждениях будет носить рекомендательный характер, добавили в ведомстве.

В Узбекистане обязательный масочный режим из-за распространения коронавируса COVID-19 был введен с 23 марта 2020 года. За нарушение этого правила был установлен штраф в размере около $125.