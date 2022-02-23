"Настоящим сообщаем, что с 1 по 31 марта 2022 действующие ограничения, направленные на противодействие распространению Covid-19, допускают въезд в Италию с территории Российской Федерации лиц, имеющих анкету о местонахождении пассажира Passenger Locator Form (PLF) и один из нижеуказанных документов: справку о вакцинации от коронавируса, произведенной с использованием препарата, признанного Европейским агентством лекарственных средств (EMA), выданную по завершении полного первого курса вакцинации или после прохождения ревакцинации, справку о выздоровлении с указанием даты окончания соответствующего периода самоизоляции, с момента которого прошло не более 180 дней, с переводом на итальянский или английский язык, справку об антигенном экспресс-тесте (срок действия 48 часов) или молекулярном ПЦР-тесте (срок действия 72 часа) с отрицательными результатом", — говорится в сообщении дипмиссии.

"Также с 1 марта 2022 прекращаются действующие на настоящий момент ограничения на въезд с целью туризма. Тем не менее, перед выездом в Италию просим вас заблаговременно проверять актуальную информацию о порядке осуществления поездки, опубликованную по адресу https://infocovid.viaggiaresicuri.it/returningtoitaly.html", — подчеркивают в консульстве.

В сообщении консульства нет информации о том, возобновляется ли с 1 марта выдача туристических виз.

Как сообщила порталу "Интерфакс-Туризм" пресс-атташе представительства в России агентства по туризму Италии (ENIT) Татьяна Божко, комментариев об этом консульство пока не дает. "Ждем официального объявления", — сказала она.

Консульство Италии с 3 мая 2021 года возобновило выдачу туристических виз тем российским туристам, у кого они истекли в период с 1 января 2020 года. Другим категориям туристические визы пока не выдаются.

В дипмиссии также уточнили, что при отсутствии соответствующего документа из числа указанных в пункте 2, пассажир обязан соблюдать пятидневный карантин по адресу, указанному в анкете о местонахождении пассажира PLF, с обязательной сдачей антигенного или молекулярного теста на COVID-19 по окончании вышеуказанного пятидневного карантина.