"Совет ЕС принял решение по пакету мер в ответ на решение Российской Федерации признать не подконтрольные правительству территории Донецкой и Луганской областей Украины в качестве независимых образований и на последующее решение об отправке туда российских войск", — говорится в коммюнике ЕС.

Меры включают замораживание активов и запрет на предоставление средств лицам и организациям, включенным в перечень, а также запрет на поездки и транзит через территорию ЕС.

Кроме того, ЕС ввел санкции для ограничения доступа РФ к финансовым рынкам и капиталам. Речь идет о "секторальном запрете на финансирование РФ, ее руководства и Центробанка".

"Ограничивая возможности России и ее руководства получать доступ к капиталам и финансовым рынкам ЕС, Евросоюз стремится ограничить финансирование агрессивных российских политик", — указали авторы коммюнике.

Таким образом ограничительные меры, связанные с нарушением территориальной целостности Украины, теперь затрагивают 555 лиц и 52 организации.

Точный перечень людей и организаций пока не приводится.

Брюссель призвал Москву отменить решение о признании и вернуться к переговорам в нормандском формате и трехсторонней контактной группы, а другие государства — не следовать решению России.

Решение о санкциях вступит в силу после публикации в Официальном журнале ЕС, которое ожидается позднее в среду.

Ранее в среду газета Wall Street Journal со ссылкой на неназванных дипломатов в ЕС сообщила, что Евросоюз собирается ввести санкции в отношении министра обороны России Сергея Шойгу, руководителя администрации президента РФ Антона Вайно, представителя МИД РФ Марии Захаровой и председателя ВЭБ Игоря Шувалова.

Ранее в среду президент Польши Анджей Дуда заявил, что новые санкции Евросоюза могут заблокировать путешествия россиян в Европу.