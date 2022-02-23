"Беру во внимание и то, что санкции должны быть очень сильными. Польша граничит с Калининградской областью, я буду с сожалением поддерживать санкции, которые сделают невозможными путешествия гражданам России", — сказал Дуда на пресс-конференции по итогам переговоров с президентами Украины Владимиром Зеленским и Литвы Гитанасом Науседой.

Президент Польши отметил, что отслеживается каждый шаг России.

"Считаем, что, к сожалению, они являются угрозой не только для Украины, а для всего нашего региона, в частности для восточного фланга НАТО и целого ЕС", — сказал он.

При этом Дуда считает, что большинство россиян выступают за мир.

"Как президент Польши, знающий многих россиян, я не сомневаюсь, что россияне, обычные жители большого российского государства, хотят жить в спокойствии, хотят строить свое будущее, хотят рассматриваться в качестве хороших и честных людей", — добавил глава государства.

Президент России Владимир Путин в понедельник вечером подписал указ о признании независимости Луганской и Донецкой народных республик. Председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен и глава Евросовета Шарль Мишель осудили это решение РФ и обещали ввести санкции.

Во вторник в Париже состоялся неформальный Совет ЕС на уровне глав МИД, обсуждавший признание Россией ДНР и ЛНР и согласовавший первый пакет санкций в ответ на это решение Москвы. По словам главы дипломатии ЕС Жозепа Борреля, под санкции ЕС попадут несколько российских банков, 351 депутат Государственной Думы и 27 физических и юридических лиц.

Санкции из-за признания ДНР и ЛНР также ввели Великобритания, США, Канада, Япония и Австралия.