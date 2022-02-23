"Наша география полетов в российские города продолжает расширяться. С 21 марта 2022 года маршрутная сеть FlyArystan пополняется новым направлением Атырау-Сочи-Атырау", — говорится в распространенном в среду сообщении компании.

Длительность полета из Атырау до Сочи составляет менее 2 часов.

Минимальная стоимость билета составит 19,999 тыс. тенге. Авиаперевозчик отмечает, что в минимальную цену за билет включена только одна ручная кладь весом 5 кг.

FlyArystan осуществляет уже полеты в четыре города России: в Москву, Новосибирск, Омск и Екатеринбург из Караганды, Алматы и Нур-Султана.

Air Astana — совместное предприятие казахстанского госфонда национального благосостояния "Самрук-Казына" и британской компании BAE Systems (51% и 49% акций соответственно). 100%-ной дочерней компанией Air Astana является лоукостер FlyArystan.