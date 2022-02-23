"Мы надеемся, что сможем возобновить чартерные программы в Грецию к началу летнего сезона. Но даже и без чартеров направление в этом году предложит доступные цены, так как авиаперевозки на курорты Греции стало значительно больше. Мы планируем отправить за летний сезон в страну порядка 100-110 тыс. российских туристов, это в четыре раза больше, чем до пандемии в 2019 году", — рассказал он на презентации сети Grecotel для российских турагентств.

Мацкевич напомнил, что в прошлом году Греция открылась только в конце июня, число рейсов было ограничено, а билеты на них предлагались по очень высоким ценам. "Если рейсов мало и предложение ограничено, авиакомпании могут взвинчивать цены как угодно, продавать билеты по 500 евро при себестоимости 200. Плюс туроператорские компании тоже не были готовы к сезону, отели не контрактовали. В результате за весь прошлый сезон в Грецию отправились, может быть, 30 тыс. организованных туристов из России. Можно сказать, что летнего сезона не было", — пояснил эксперт.

В этом году, по его словам, ситуация другая. "Цены на авиабилеты сейчас ниже за счет того, что и в Турцию, и на Кипр разрешены чартеры, Египет открыт в полном объеме. Высокая конкуренция не позволит авиакомпаниям завышать цены, как в прошлом году", — рассказал Мацкевич.

Он добавил, что компания будет отправлять туристов по трем основным направлениям — полуостров Халкидики, острова Крит и Корфу. На каждый из курортов придется около трети потока.

Мацкевич отметил, что TUI Россия в этом году делает серьезную ставку на Грецию и рассчитывает забрать часть потока, который прежде обслуживал туроператор "Музенидис Трэвел", входивший в крупнейший в стране туристический холдинг Mouzenidis Group и ушедший с рынка в конце 2021 года. Он пояснил, что до пандемии греческий рынок был жестко поделен, а на полуострове Халкидики 90% российского потока принимал "Музенидис Трэвел". В целом эта компания обслуживала до 40% российских туристов, отдыхающих в Греции.

"Мы открыли принимающий офис на Халкидиках, вкладываемся, проплачиваем отели, первые транши были еще в декабре. Сейчас на отели Греции большой спрос у туристов из стран Европы, поскольку ситуация с Италией и Испанией пока не ясная, а Греция уже объявила о готовности полноценно принимать туристов в летнем сезоне. Мы заключили прямые контракты с популярными цепочками Grecotel, Aldemar, Iberostar, Sani, Iksos. Плюс многие отели мы взяли на эксклюзив либо большие блоки мест в них на гарантию. В том числе, многие отели, которые раньше продавал только "Музенидис Трэвел", — добавил Мацкевич. По его словам, это позволит туроператору предложить туристам широкий выбор вариантов туров различной стоимости.

Представитель сети Grecotel Hotels&Resorts в России и СНГ Оксана Никитюк добавила, что раннее бронирование отелей в этом году уже открыто и идет неплохо. "Конечно, в связи с пандемией и аннуляцией многих поездок люди более осторожны. Необычно то, что в этом году у нас наиболее популярны отели на Корфу. Это одно из направлений, которое стало очень популярно в 2021 году. Во многих регионов обсуждается возможность поставить прямые рейсы на Корфу", — рассказала она.

Grecotel — одна из крупнейших гостиничных групп в Греции, ей принадлежат 40 отелей на самых популярных курортах. Многие из них в 2021 году прошли реновацию.