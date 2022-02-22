«В рамках нацпроекта «Туризм и индустрия гостеприимства» до 2030 года будут построены около 600 туробъектов, включая гостиницы разных категорий звездности. Без строительства необходимой обеспечивающей инфраструктуры к этим объектам должного развития туристических кластеров в субъектах не будет. Понимая важность этой задачи, правительство будет предоставлять субсидии регионам на эти цели. В текущем году в рамках нацпроекта на создание инженерной и транспортной инфраструктуры из федерального бюджета будет выделено 2,4 млрд рублей», — цитирует Чернышенко его пресс-служба.

Как отметил зампред правительства, субсидия позволит главам субъектов комплексно подойти к развитию туристической отрасли на местах. Средства пойдут на компенсацию затрат инвесторов на подключение к энерго-, газо-, водо- и теплосетям, строительству дорог к новым комплексам.

Отбор регионов, которым будут предоставлены субсидии на обеспечивающую инфраструктуру в рамках нацпроекта «Туризм и индустрия гостеприимства», будет проводиться Минстроем России.