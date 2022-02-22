«Остановки продаж и спада летних бронирований на юг России по итогам прошлой недели не наблюдаем. Самые активные продажи туров на побережье Черного моря на Кубани и в республике Крым в настоящее время идут на июнь и майские праздники», — рассказали в пресс-службе туроператора «Интурист».

Там также добавили, что глубина бронирований путевок на черноморские курорты уже сейчас достигает сентября.

Как отметил генеральный директор туроператора «Дельфин» Сергей Ромашкин, пока серьезного спада продаж в компании не наблюдается. «Сегодня день довольно спокойный, продажи ниже на 5-7%, чем вчера. Но это скорее связано с тем, что завтра День защитника Отечества. В предвыходные дни такое затишье уже стало обыденностью, потому что потом все восстанавливается», — пояснил он.

По словам Ромашкина, в психологическом плане для туриста обстановка, наоборот, улучшилась. «Последние несколько месяцев было напряжение по поводу ожидания войны. Сейчас есть какой-то исход, и никто не ожидает эскалации конфликта. Учитывая, что бронирования идут в основном на лето, мне кажется, туристы могут выдохнуть», — сказал он.

Кроме того, как считает эксперт, внутренний туризм может получить какую-то часть туристов из граждан ЛНР и ДНР. «Они и раньше так делали, но сейчас поездки на российские курорты могут быть для них намного проще», — уточнил Ромашкин.

В свою очередь, генеральный директор сети турагентств «Розовый слон» Алексан Мкртчян рассказал, что продажи туров на курорты Черного моря просели на 20% с прошлой пятницы. «Сейчас туристы заняли выжидательную позицию, и если на границе в ближайшие несколько дней не разовьется масштабный военный конфликт, то спрос на туры восстановится», — отметил он.

Мкртчян добавил, что речь идет о турах в Краснодарский край и Крым с заездами на лето. Что касается путевок на ближайшие мартовские праздники, то продажи идут стабильно.