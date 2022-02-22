Экспозиция объединяет изделия из стекла и образцы тканей, вышивки и кружева, созданные испанскими мастерами в XVI — начале XIX века.

"Эти виды декоративно-прикладного искусства выглядят полной противоположностью друг другу: стеклянные предметы трехмерны, прозрачны и зачастую монохромны; вышивка выполняется на плоскости холста нитями ярких, насыщенных цветов. Однако и хрупкие изделия стеклодува, и нарядные, узорчатые полотнища, созданные умелым ткачом или искусной иглой вышивальщика, объединяет яркий, самобытный характер прикладного искусства Испании", — говорится в сообщении.

Посетители увидят на выставке цветное кружево, шитое иглой с добавлением металлических нитей и известное в Европе как "испанское кружево". Оно служило отделкой салфеток, накидок на подушки, скатерок и других изделий.

Испанские стеклодувы использовали в своих произведениях мотивы солнечного диска с отходящими от него лучами. Такие узоры, выполненные в контрастном голубом цвете, украшают сервировочные блюда, одно из которых также представлено на выставке.