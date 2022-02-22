"Было принято решение о строительстве дополнительного водохранилища у села Верхоречье, которое будет располагаться ниже Загорского водохранилища и обеспечит накопление дополнительных 7 млн кубометров воды для Южного берега Крыма. В ближайшее время будут сделаны технические расчеты и прогнозы, определены средства для необходимых работ, обозначены границы охранной зоны", — написал Аксенов на своей странице во "ВКонтакте" во вторник.

Это решение было принято после посещения водохранилищ, которые снабжают Ялту, — Загорского и Счастливенского. На данный момент в них накоплен достаточный объем, поэтому рисков как для жителей, так и для проведения курортного сезона нет, уточнил глава Крыма.

Маловодье наблюдалось в Крыму в 2019 и 2020 годах и, по прогнозам Росводресурсов, могло продлиться в течение 2021 года. Ограничения подачи воды вводились в Симферополе, Ялте, Алуште и поселках вблизи них. Водохранилища заметно пополнились в результате прошедших летом ливней и зимних снегопадов.

Ранее из-за вододефицита было принято решение о строительстве двух водохранилищ — на 15 млн кубометров в Симферополе и на 8 млн кубометров в Алуште.