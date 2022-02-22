Проект соответствующего приказа опубликован на портале regulation.gov.ru.

"Предлагается изменить государственное регулирование (не применять ценовое регулирование) на услуги по обеспечению взлета, посадки и стоянки воздушных судов, предоставлению аэровокзального комплекса, обеспечению авиационной безопасности, обслуживанию пассажиров, обеспечению заправки воздушных судов авиационным топливом и хранению авиационного топлива в аэропорту "Раменское" ("Жуковский")", — говорится в пояснительной записке к проекту.

Как уточняется, речь идет о дерегулировании тарифов АО "Летно-исследовательский институт имени М.М. Громова" (владеет взлетно-посадочной полосой "Жуковского"), АО "Рампорт-Аэро" (владелец и оператор терминального комплекса), ООО "БГС РУ" (оператор наземного обслуживания) и АО "Топливная компания ТВК".

С предложением об отмене госрегулирования тарифов в ФАС обратился ЛИИ им. Громова, сказано в пояснении.

ФАС регулирует базовые тарифы российских аэропортов, но для аэропортов Московского авиаузла — "Шереметьево", "Домодедово" и "Внуково" — в 2015 году было сделано исключение: их тарифы были дерегулированы. Аналогичное решение в отношении "Жуковского" обеспечит равные условия конкуренции между аэропортами, сказано в проекте приказа.

"Жуковский" открылся в 2016 году. В допандемийном 2019 году аэропорт обслужил 1,3 млн пассажиров, принеся "Рампорт Аэро" 464 млн руб. выручки и 287 млн руб. чистого убытка по РСБУ. В 2020 году на фоне COVID-кризиса перевозок пассажиропоток аэропорта упал почти в 3 раза, до 475 тыс., при этом выручка оператора упала до 249 млн руб., а убыток достиг 763 млн руб. Данные за 2021 год не публиковались.

Компанию "Рампорт Аэро" в 2014 году учредили ООО "Юнайтед эйрпортс менеджмент" (на тот момент "дочка" литовской Avia Solutions Group, с 2015 года — голландской United Airports Management B.V.) и входящее в "Ростех" АО "ТВК Россия". На конец 2019 года у "Юнайтед эйрпортс менеджмент" было 52,5% в "Рампорт Аэро", 25% оставалось у "ТВК Россия", 22,5% было у советника президента ПАО "Объединенная авиастроительная корпорация" (MOEX: UNAC) Бориса Алешина, следует из отчетности оператора "Жуковского".