"Отменен только этот рейс. В остальном маршрутная сеть Red Wings из Челябинска растет. Более того, в аэропорту Челябинска базируется с января 2022 года два Superjet 100", — сказал представитель Red Wings.

В пресс-службе аэропорта Челябинска "Интерфаксу" уточнили, что "поступил запрос, чтобы из расписания полетов были убраны ближайшие два рейса Уфа-Челябинск".

Вместе с тем, как пояснил "Интерфаксу" знакомый с ситуацией источник, рейс отменен из-за низкой загрузки.

"Между Челябинском и Уфой исторически сложился устойчивый пассажиропоток по железной дороге. Авиационный маршрут в условиях низкого сезона — особенно для такого вместительного лайнера, как SSJ100 — пока недостаточно востребован. Субсидии за рейсы выплачиваются минимум через месяц после их выполнения, поэтому отмена маршрута позволит сэкономить бюджетные средства, которые будут перераспределены на другие маршруты", — сказал собеседник агентства.

Он также отметил, что рейс Челябинск-Уфа может быть возобновлен в высокий сезон.

Как сообщалось, Red Wings выбрала аэропорт Челябинска в качестве одного из базовых, первый Superjet 100 базируется в Челябинске с весны прошлого года.

По данным Миндортранса региона, на 2022 год для региона утвержден перечень из 20 субсидируемых авиамаршрутов. Из них 15 должны выполняться из Челябинска в такие города, как Астрахань, Волгоград, Воронеж, Казань, Красноярск, Махачкала, Минеральные Воды, Мурманск, Омск, Пермь, Ростов-на-Дону, Самара, Сургут, Уфа, Ханты-Мансийск. Еще 5 рейсов будут выполняться из аэропорта Магнитогорск. Рейсы из Челябинска, за исключением двух направлений, согласованы для выполнения авиакомпанией Red Wings .

Red Wings входит в десятку крупнейших по пассажиропотоку авиакомпаний РФ. Базовые аэропорты — "Домодедово" (Москва), "Кольцово" (Екатеринбург), "Баландино" (Челябинск), "Пулково" (Санкт-Петербург) и подмосковный "Жуковский". Через лизинговую "Ильюшин финанс Ко" компанию контролирует госкорпорация "Ростех".