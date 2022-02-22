«Курс IATA меняется раз в неделю, поэтому до 1 марта цены на авиаперевозку расти не будут. Ближайшие изменения коснутся 2 марта. Важно отметить, что волатильность последние три месяца была постоянная, на уровне 5-10%. Причем колебания были как вверх, так и вниз. С точки зрения международной регулярной авиаперевозки цена будет зависеть от стоимости топлива, инфляции, от загрузки рейса: спрос формирует цену. Взаимосвязь с валютными колебаниями, конечно, есть, но не всегда они оказывают прямое влияние на изменения», — пояснил он.

Как отметил Горин, через неделю курс валют может измениться как в худшую сторону, так и в лучшую – тогда цена на международную авиаперевозку может несколько снизиться.

Эксперт также рекомендует туристам в целях экономии денег приобретать организованные туры с включенной авиаперевозкой по акциям раннего бронирования, поскольку туроператоры предлагают скидки от 10 до 40%.

«Во-первых, оплата тура фиксирует стоимость на день внесения средств. Второй вариант – это предварительное бронирование. Турист вносит предоплату от 10 до 30%, а остаток можно внести в период наибольшего снижения курса», — подытожил Горин.