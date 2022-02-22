План SAS предусматривает полную трансформацию бизнеса, включая состав сети, парк самолетов, трудовые соглашения и другие статьи расходов, которая позволит сократить расходы на 7,5 млрд шведских крон ($799 млн) в год, отмечается в сообщении компании.

Также компания планирует пересмотреть структуру подразделения дальнемагистральных перевозок, инвестировать в лайнеры с экономичным расходом топлива и привлечь новый капитал.

"На протяжении многих лет SAS находилась под давлением неконкурентоспособной структуры расходов, которая мешала компании достичь своего полного потенциала", — сказал главный исполнительный директор SAS Анко ван дер Верфф.

Он отметил, что SAS предоставит обновленную информацию по поводу плана в апреле.

Авиаперевозчик увеличил чистый убыток в первом финансовом квартале, завершившемся 31 января, до 2,44 млрд крон с 2,03 млрд крон годом ранее. Выручка выросла более чем вдвое, до 5,5 млрд крон.

Аналитики, опрошенные FactSet, ожидали чистый убыток в размере 1,72 млрд крон при выручке в 5,06 млрд крон.

Акции SAS в ходе торгов во вторник дорожают на 2,6%.