"Что касается зарубежных направлений, то ковид, конечно же, сдерживающий фактор, но большой интерес к Турции традиционно. Ранее бронирование можно назвать вполне успешным, потому что для осуществления бронирований и фиксирования цены требовалось заплатить по целому ряду операторов условные 500 рублей. Ранее таких условий не было, этот ход оправдал себя", — сказал Мальцев.

По его словам, ранее требовалась предоплата за тур в размере 30% либо 50%.

Он также предположил, что стоимость летнего отдыха в Турции в этом году изменится незначительно.

"Рост незначительный, связан с общемировой инфляцией, где-то 8-12% в этом диапазоне, не более", — отметил он.

Помимо Турции, по его данным, уральцы также активно интересуются отдыхом в Венгрии, Болгарии и ОАЭ.