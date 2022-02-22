"Учитывая клинические особенности, эпидемиологические особенности течения инфекции, мы бы полагали, и сегодня мы можем говорить, учитывая динамику, учитывая прогноз, который составляют наши ученые и эксперты, о смягчении ряда требований, о смягчении ряда методических рекомендаций при наступлении периода эпидемиологической ремиссии в РФ", — сказала Попова на заседании президиума координационного совета по борьбе с коронавирусом во вторник.

Она отметила, что введенные противоэпидемические меры были предложены два года назад и "были связаны с предшественниками сегодняшнего вируса варианта "омикрон", эти меры были предложены в иных эпидемических условиях".

Она сообщила, что работа по смягчению мер уже начата, она ведется в отношении ограничений для театров, музеев, фитнес-центров и общепита.

"Мы начали эту работу и при вашей поддержке и вашем согласии, готовы завершить ее в течение 10-14 дней", — сказала она, обращаюсь к премьер-министру Михаилу Мишустину.

Также она сообщила, что можно пересмотреть рекомендации для школ. В период стабилизации ситуации с коронавирусом и низких цифр по заболеваемости, по словам Поповой, можно отказаться от требований, связанных с нахождением во время занятий учащихся одного класса в одном кабинете.

Ранее Попова заявила, что в России наблюдается четкая тенденции к снижению заболеваемости коронавирусом COVID-19. Также она сообщила, что в 97% всех зарегистрированных случаев заболевания коронавирусом, оно проходит в форме ОРВИ или бессимптомно.