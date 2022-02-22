"Ситуация с коронавирусом в регионе остается сложной. Количество болеющих остается на высоком уровне. Прошу подготовить предложения по продлению ограничений до 31 марта", — сказала глава региона Наталья Комарова во вторник на заседании регионального оперативного штаба.

В ХМАО за минувшие сутки подтверждено 1 тыс. 604 новых случая COVID-19. Состояние 112 пациентов тяжелое, 66 подключены к аппаратам искусственной вентиляции легких. Наличие свободного коечного фонда с учетом запланированных к развертыванию — 58,1%.

По словам директора окружного управления Роспотребнадзора Майи Соловьевой, за неделю — с 15 февраля — по 22 февраля в автономном округе зарегистрировано более 16 тыс. зараженных коронавирусной инфекцией, что на треть меньше, чем неделей ранее.

Со своей стороны директор департамента здравоохранения Алексей Добровольский отметил, в регионе лечение от COVID-19 проходят более 36 тыс. жителей региона.

В свою очередь Комарова сообщила, что на 22 февраля 86,6% жителей региона привились первым компонентом вакцины, завершили вакцинацию 83,3% югорчан. Коллективный иммунитет — 55,7%.

Глава региона поручила окружному депздраву в связи с возможностью раннего таяния зимних автодорог обеспечить лекарствами больницы и ФАПы в труднодоступных населенных пунктах лекарствами.

В ходе заседания Комарова отметила, что правительство РФ выделило 11,3 млн рублей на оплату труда медработникам в ХМАО.

"Эти денежные средства предназначены на оплату труда медицинских работников, оказывающих консультативную медицинскую помощь (...) в том числе гражданам, переболевшим коронавирусом", — сказала она.

В автономном округе до конца марта подросткам до 14 лет запрещено посещать торговые центры без родителей. Зрелищно-развлекательные мероприятия проводятся с ограничениями заполняемости залов и трибун не более 30%.

Действует режим обязательной самоизоляции граждан от 60 лет и с хроническими заболеваниями, введена обязательная вакцинация для медиков, вахтовиков, проживающих в соцучреждениях, людей с хроническими заболеваниями, призывников, людей 60 лет и старше, трудовых мигрантов.