"Возможность тех или иных послаблений в работе бизнеса, организаций для детей, для молодежи можно и нужно рассматривать с учетом текущей эпидемиологической ситуации в регионе, поэтому, конечно мы это поддерживаем", — сказал он на совещании президиума координационного совета при правительстве РФ по борьбе с коронавирусом.

При этом Мишустин подчеркнул, что "важно очень детально прорабатывать все решения, которые касаются борьбы с коронавирусом и, соответственно принимаемых пер предосторожности, главное здесь — защита здоровья наших людей".