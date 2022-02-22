"Эпидемиологическая ситуация остается напряженная в стране. За прошедшую неделю было зарегистрировано 1 млн 208 тыс. 791 случай фактов инфицирования людей. Поэтому соблюдение всех сегодня принятых мер остается актуальным", — сказала Попова на заседании президиума координационного совета при правительстве РФ по борьбе с коронавирусом.

Вместе с тем она отметила, что в 97% всех зарегистрированных случаев течение болезни проходит в форме ОРВИ или в бессимптомной форме.

Суточный прирост новых заболевших коронавирусной инфекцией в РФ составил 135 тыс. 172 случая, что на 17,1 тыс. меньше, чем днем ранее, госпитализированы за сутки 17 тыс. 294 человека, скончались от COVID-19 — 796 человек, следует из данных оперативного штаба, обнародованных во вторник.

Рост заболеваемости коронавирусом отмечается в 14 регионах России, наблюдается увеличение числа инфицированных за Уралом, сообщил министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко.

"Хочу подчеркнуть, что в 14 субъектах сохраняется прирост количества заболевших. Преимущественно заболеваемость сместилась за Урал и Сибирский федеральный округ", — сказал Мурашко на совещании президиума координационного совета при правительстве РФ по борьбе с коронавирусом.

Он также добавил, что на последней неделе наблюдается снижение числа наблюдаемых медицинскими работниками пациентов с коронавирусом на 22%, но число наблюдаемых заболевших граждан значительно выше, чем это было в четвертую волну.

Мурашко отметил, что в больницах от общего количества заболевших 9% получают лечение, это почти 188 тыс. человек. Доля пациентов старше 60 лет — 65%, большинство из них не вакцинированы.

Министр подчеркнул, что в 37 субъектах фиксируется снижение числа госпитализаций, в десяти — значительный прирост. По поручению президента поддерживается коечная готовность для оказания медицинской помощи. Коек, медицинского кислорода и лекарств в стране достаточно.

"10% госпитализированных, почти 19 тыс. человек, по-прежнему находятся в тяжелом состоянии. И 2,5% от общего количества пациентов в стационарах — на искусственной вентиляции легких", — сказал Мурашко.