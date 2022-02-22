"В связи с сообщениями о проблемах с получением медицинских сертификатов в МФЦ и на региональных порталах, Минцифры дополнительно уточняет. В соответствии с приказом Минздрава, новый сервис по оформлению медицинских сертификатов по результатам теста на антитела к COVID-19 действует только на Госуслугах", — говорится в сообщении Минцифры.

Сведения о тестах на портал поступает из информационного ресурса Роспотребнадзора.

Отмечается, что в МФЦ и на региональных порталах услуг этот сервис недоступен.

Ранее в Минцифры сообщили, что сертификат по результатам теста на антитела можно оформить только один раз и только при условии, что пользователь раньше не получал медицинский сертификат о перенесенном заболевании или пройденной вакцинации.

Сервис на портале был запущен 21 февраля, за первые сутки такие сертификаты оформили более 60 тыс. пользователей Госуслуг, сообщили в министерстве.