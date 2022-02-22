Юбилей музея будет отмечаться 30 августа 2023 года.

По словам губернатора Алексея Дюмина, музей оружия вносит огромный вклад в сохранение истории оружейного дела в Тульской области. Он заслуженно считается одним из лучших музеев в Европе.

Как сообщила директор музея Надежда Калугина, к празднованию 150-летия будет подготовлен ряд мероприятий. Юбилей даст новую возможность заявить о туристическом потенциале региона.

По ее словам, с каждым годом Тульский музей оружия становится более востребованным и наращивает творческий потенциал. В настоящее время завершено формирование экспозиции музея. Растет и посещаемость — с начала года музей уже посетили порядка 50 тысяч человек.

"Музей оружия — один из самых посещаемых в России. Он пользуется огромной популярностью у туляков и гостей города", — подчеркнула Калугина.

Министерству культуры Тульской области поручено оказать содействие в подготовке к празднованию юбилея.

Также сформирован оргкомитет по подготовке к празднованию 150-летия Тульского государственного музея оружия.

В декабре 2017 году в новом здании Тульского государственного музея оружия была полностью сформирована новая постоянная экспозиция "История стрелкового и холодного оружия с XIV века до современности", в ней представлено порядка 1,7 тыс. экспонатов. Новая экспозиция стала продолжением двух экспозиционных уровней музея, открытых в феврале 2015 года. Сейчас общая площадь всей экспозиции на четырех этажах нового здания, составляет 5,2 тыс. кв. метров.

Помимо копий и подлинных образцов оружия, на выставке представлены интерактивные материалы. Благодаря современным мультимедийным технологиям посетители выставки могут увидеть помещение одного из тульских конструкторских бюро второй половины XX в. с виртуальными конструкторами и сенсорной энциклопедией на кульмане, ознакомиться с перспективными разработками в вооружении и экипировке пехотинца второй половины XXI века.

Интерактивная электронная энциклопедия "Оружие второй половины XX — начала XXI века" познакомит посетителей не только с образцами российской и зарубежной военной техники, но и с проектами оружия будущего.

На четвертом уровне экспозиции создан Зал Славы российского оружия. Здесь размещены копии 12 российских боевых знамен различных периодов и 12 орденов, связанных с именами великих российских полководцев. Мультимедийные комплексы посвящены 12 наиболее значимым победам российского оружия, начиная с Куликовской битвы и заканчивая взятием Берлина в 1945 году.

Тульский государственный музей оружия признан одним из лучших федеральных музеев, в экспозиции представлены все основные образцы, стоявшие на вооружении российской армии, а также оружие Западной Европы и Востока, начиная с XIV века. Музей возник при оружейном заводе, основанном указом Петра I в 1712 году, его коллекция формировалась с 1724 года.

Музей оружия в Туле входит в сотню крупнейших музеев мира.