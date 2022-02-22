"Мы ждем активный хороший сезон — на уровне прошлого года", — сказала Сливина.

В первом квартале 2021 года в регион приехали около 480 тыс. туристов.

Глава агентства по туризму добавила, что в целом в этом году прогнозируется восстановление турпотока на уровень допандемийного 2019 года в случае послабления ограничений из-за ситуации с COVID-19.

"Еще одно из того, что осложняет рост потока — это ограничения, которые у нас есть, остаются по приему гостей, связанные с коронавирусной инфекцией. Если ситуация поменяется и пойдут послабления, прогноз у нас на этот год достаточно позитивный. Мы надеемся, что вернемся к допандемийному уровню", — сказала Сливина.

Как сообщалось, в "доковидный" год регион посетили 1 млн 829 тыс. человек.

Зимний туристический сезон в Иркутской области открылся 18 декабря на горнолыжном курорте "Гора Соболиная" в Байкальске на юге озера Байкал. В настоящее время в регионе проходит XIX международный фестиваль зимних игр на Байкале "Зимниада".

Зампредседателя Сибирской Байкальской ассоциации туризма Вадим Копылов рассказал, что в календарь фестиваля включено 14 событий, все они — на открытом воздухе.

В частности, в декабре состоялись соревнования по скоростному бегу на коньках на льду реки Ангары в Свирске, в феврале — фестиваль и международный конкурс ледовых скульптур Olkhon Ice Fest и экстремальная гонка на коньках и велосипедах "Ледовый шторм" на льду Байкала. В феврале также откроется ежегодный фестиваль ледовой скульптуры "Живи на Байкале", пройдет Байкальский ледовый марафон "За сохранение чистых вод".

Организатор забега, директор компании "Абсолютная Сибирь" Алексей Никифоров отметил, что это единственный марафон, "когда бегут с одного берега на другой".

Длина дистанции — 42 км 195 м, маршрут проходит из поселка Танхой Бурятии в поселок Листвянка Иркутской области. На участие в марафоне, который в этом году пройдет в 18 раз, зарегистрировано 80 человек из 20 стран.