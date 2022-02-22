«Напряженность на границе не может не отражаться на настроениях туристов. За последние несколько дней объем бронирований снизился на 20-25%, причем спад происходит как на юге России, так и в Петербурге и Москве, путешественники опасаются выезжать за рубеж, боятся закрытия Турции, так как не совсем ясна позиция властей страны в этом политическом вопросе», — рассказала она.

Между тем, по словам Тюриной, с учетом нынешней ситуации прогнозировать становится все труднее, но спад продаж туров – это, скорее, временное явление. «Через два-три дня туристы адаптируются к ситуации, как это бывало уже не раз. Если, конечно, не будет эскалации», — пояснила она.

При этом Тюрина отметила, что во многих турагентствах, напротив, никакой напряженности не чувствуют.

Тем не менее, в случае обострения ситуации представители туриндустрии не исключают появления новых препон для путешествий российских туристов: сложности с получением европейских виз, проблемы с международными платежными системами, ослабление рубля и, вследствие этого, подорожание туров.