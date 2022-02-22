Как указывается в сообщении, теперь представители бизнеса смогут получить субсидии на обустройство пляжей, создание кемпингов и автокемпингов, разработку электронных путеводителей по туристическим маршрутам и реализацию других инициатив.

«На ближайшие три года в федеральном бюджете на указанные цели предусмотрено 12,9 млрд рублей. Господдержка будет предоставлена в рамках нацпроекта «Туризм и индустрия гостеприимства», который входит в госпрограмму «Развитие туризма», — говорится в документе.

Уточняется, что с помощью господдержки предприниматели смогут, в том числе, закупить необходимый инвентарь и оборудование, обустроить детские и спортивные зоны отдыха, создать доступную среду для граждан с инвалидностью, установить современную систему навигации, разработать мобильные приложения-путеводители и аудиогиды.

«Финансирование будет предоставляться коммерческим организациям и индивидуальным предпринимателям по результатам конкурсного отбора, который проведёт Ростуризм. Максимальный размер субсидии также определит ведомство», — отмечает пресс-служба правительства.