По мнению экспертов "Интерфакс-ЦЭА", рубль падает к доллару и евро на фоне усилившихся тревог по поводу риска полномасштабного военного вторжения России на Украину и последующего ужесточения антироссийской санкционной политики со стороны Запада. Накануне президент России Владимир Путин подписал указы о признании независимости Донецкой и Луганской народных республик (ДНР и ЛНР).
Кроме того, президент поручил вооруженным силам РФ выполнять функции по поддержанию мира в самопровозглашенных республиках. Как сообщили "Интерфаксу" очевидцы, две колонны бронетехники находятся на территории ДНР и следуют на север и запад республики.
Западные страны назвали действия Москвы нарушением норм международного права и заявили о намерении ввести санкции, о которых может быть объявлено уже во вторник.