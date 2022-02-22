"Мы подготовили дополнительные базы для размещения (эвакуированных из Донбасса — ИФ). Речь, в частности, идет о больнице восстановительного лечения "Липовка". Там находилось несколько десятков человек. К сожалению, мы были вынуждены их выписать досрочно. При этом губернатор Евгений Куйвашев дал поручение по каждому человеку — предоставить альтернативу. Я знаю, что тем, кто выразил желание, были возвращены деньги", — приводит слова Крекова департамент информполитики.

Замгубернатора пояснил, что тем, кто не смог продолжить лечение, предложат альтернативный вид реабилитации в зависимости от заболевания в другом санаторно-курортном учреждении или больнице восстановительного лечения. В том числе это касается постковидного лечения.

"В ближайшие два-три дня мы предложим людям альтернативу. И никто из тех людей, которые проходили лечение в "Липовке", не будет в чем-то ущемлен применительно к медицинской реабилитации. Я думаю, что те условия, которые мы предложим, с точки зрения здоровья будут абсолютно адекватными", — подчеркнул Креков.

По его словам, для приема жителей Донбасса в области подготовили несколько учреждений. Большинство из них, за исключением нескольких объектов, были свободны.

Как сообщалось, Свердловская область стала пятым регионом Уральского федерального округа (УрФО), заявившим о готовности принять беженцев из Донбасса. На Среднем Урале рассматривается несколько вариантов мест временного размещения беженцев, которые "будут определяться, в том числе, в зависимости от эпидстатуса прибывающих".

Подготовкой к приему беженцев занимаются региональные министерства образования, здравоохранения и социальной политики. В основном на территории области ожидают детей, женщин, людей пожилого возраста. Учебные заведения области готовы первоначально организовать дистанционное обучение, а затем — и прямое обучение для тех, кому это будет необходимо. Также в регионе готовы принять людей с ограниченными возможностями и организованные коллективы детских домов.

К настоящему моменту в регионе открыты пункты сбора гуманитарной помощи, этим занимаются отделение Красного креста и волонтерские отряды.