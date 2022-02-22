Замгубернатора пояснил, что тем, кто не смог продолжить лечение, предложат альтернативный вид реабилитации в зависимости от заболевания в другом санаторно-курортном учреждении или больнице восстановительного лечения. В том числе это касается постковидного лечения.
"В ближайшие два-три дня мы предложим людям альтернативу. И никто из тех людей, которые проходили лечение в "Липовке", не будет в чем-то ущемлен применительно к медицинской реабилитации. Я думаю, что те условия, которые мы предложим, с точки зрения здоровья будут абсолютно адекватными", — подчеркнул Креков.
По его словам, для приема жителей Донбасса в области подготовили несколько учреждений. Большинство из них, за исключением нескольких объектов, были свободны.
Как сообщалось, Свердловская область стала пятым регионом Уральского федерального округа (УрФО), заявившим о готовности принять беженцев из Донбасса. На Среднем Урале рассматривается несколько вариантов мест временного размещения беженцев, которые "будут определяться, в том числе, в зависимости от эпидстатуса прибывающих".
Подготовкой к приему беженцев занимаются региональные министерства образования, здравоохранения и социальной политики. В основном на территории области ожидают детей, женщин, людей пожилого возраста. Учебные заведения области готовы первоначально организовать дистанционное обучение, а затем — и прямое обучение для тех, кому это будет необходимо. Также в регионе готовы принять людей с ограниченными возможностями и организованные коллективы детских домов.
К настоящему моменту в регионе открыты пункты сбора гуманитарной помощи, этим занимаются отделение Красного креста и волонтерские отряды.