По данным пресс-службы, в отношении министра была проведена антикоррупционная проверка, в ходе которой "установлена скрытая аффилированность Реута с лицом, с которым впоследствии был заключен государственный контракт".

"Таким образом, имелась личная заинтересованность, которая привела к возникновению конфликта интересов. По результатам проверки губернатором принято решение об увольнении министра оздоровительных курортов и туризма Ставропольского края по утрате доверия", — отмечено в пресс-релизе.

Как сообщалось, министр туризма, который подозревается в превышении полномочий при исполнении госконтракта на проведение фестиваля фейерверков, был арестован 6 февраля.

Через несколько дней был взят под стражу его предшественник на посту министра — Александр Трухачев. Он тоже стал фигурантом уголовного дела о превышении должностных полномочий.