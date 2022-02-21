"В 2022 году фестиваль состоится 24 июня и на Урале планируется собрать 300 тысяч гостей, 3 тысячи музыкантов, провести концерты на 100 сценах", — говорится в сообщении.

В понедельник организаторы начали принимать заявки от музыкантов из любого города и любой страны. Прием заявок продлится до 21 марта.

"Каждый год мы получаем сотни заявок от талантливых коллективов и исполнителей, и мы рады представлять на нашем фестивале лучших из них. Мы искренне верим, что все границы откроют и "Ночь музыки" станет местом сбора музыкантов и зрителей со всего мира", — приводит пресс-служба слова директора фестиваля Евгения Горенбурга.

Фестиваль "Уральская ночь музыки" проходит в Екатеринбурге с 2015 года. В 2020 году даты проведения были перенесены с лета на осень из-за эпидемиологической обстановки по коронавирусу. На 50 площадках фестиваля выступили 1,5 тыс. музыкантов, в качестве зрителей его посетили 170 тыс. человек.

В 2021 году фестиваль, также перенесенный на осень из-за коронавируса, разместился на более чем 70 площадках в закрытых помещениях в Екатеринбурге. Зрители проходили по прививочным сертификатам, QR-кодам либо специальным браслетам.

17 февраля 2022 года организаторы фестиваля "Уральская ночь музыки" (Ural Music Night) определили дату мероприятия в текущем году — 24 июня.