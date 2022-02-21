"Бесплатные прогулки "Весна в Сочинском национальном парке" для всех желающих в сопровождении сотрудников нацпарка пройдут с 16 по 18 марта в рамках экологического месячника "Первоцвет 2022", — сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе нацпарка в понедельник.

Собеседник агентства отметил, что продолжительность каждой экскурсии — 45-60 минут. Они пройдут по маршрутам: Мамедово ущелье, Орлиные скалы, Агурское ущелье и водопады. Кроме того, в рамках месячника "Первоцвет 2022" проводятся познавательные уроки для учащихся начальных и средних классов школ Сочи, конкурс "Цветик-первоцветик" и конкурс авторских фотографий цветущих весенних растений в инстаграме "#мойпервоцвет".