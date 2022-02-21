«Исходя из существующей информации, чрезвычайное положение, срок которого истекает 31 марта, продлено не будет. Министр туризма Италии Массимо Гарвалья призывает поторопиться с открытием страны для путешественников и подчеркивает необходимость не отставать от европейских стран-конкурентов, которые уже огласили сроки снятия всех ограничений и облегчения въезда не только для тех, кто прибывает из ЕС, но и из других государств», — пишет издание.

Как отмечает газета, предполагается, что если в странах не будет серьезного роста числа случаев заражения коронавирусом, то карантин и тестирование не будут возобновлены.

«Решение о признании Sputnik V и всех других вакцин, которые не одобрены Европейским лекарственным агентством (ЕМА) и не позволяют получить туристам «зеленый COVID-сертификат» ЕС, уже принято. Это одна из необходимых мер для стимулирования туристических поездок из стран, использующих свои препараты. Кроме того, Италия будет признавать бумажные сертификаты вакцинации, а также те, на которых QR-код не совместим с итальянской системой, например, из США», — пишет Corriere della Sera.

При этом информации от официальных властей страны по поводу признания российской вакцины пока нет.

Как сообщает газета, «зеленый COVID-сертификат» с 1 апреля не потребуется также для посещения уличных столиков в барах и ресторанах, также обсуждается отменить это требование для посещения закрытых помещений общественного питания и других учреждений. Этот вопрос правительство обещает решить уже в ближайшие дни.

«Подписанный перед рождественскими праздниками указ о предъявлении при заселении в гостиницы сертификата вакцинации или справки о перенесенном коронавирусе, а также на ярмарках, мероприятиях, конгрессах, истекает 31 марта», — поясняется в издании.

Как отмечает Corriere della Sera, если к этой дате эпидемиологическая ситуация не ухудшится, то указ для объектов размещения также продлен не будет.