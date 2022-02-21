"В 2021 году на эту программу (субсидирования — ИФ) направлено 4,4 млрд руб., перевезено более 450 тыс. пассажиров. В то же время желающих воспользоваться программой оказалось значительно больше. По поручению президента РФ Владимира Владимировича Путина с 2022 года введен механизм автоматического субсидирования. Теперь, даже если средства, выделенные на субсидирование перелетов, закончатся, люди смогут билеты приобрести по льготной цене. Затем средства будут возмещены авиакомпаниям из федерального бюджета", — сказал Трутнев на оперативном совещании у главы правительства Михаила Мишустина.

К категориям граждан, имеющим право на покупку билетов по льготной стоимости, относятся многодетные семьи, инвалиды и сопровождающие лица, граждане до 23 и старше 55 лет (мужчин — старше 60). В 2022 году на их перевозку бюджет направит 4,2 млрд руб., следует из слов Трутнева. На все госпрограммы субсидирования авиаперевозок пассажиров в ДФО будет выделено 16,6 млрд руб., что в 1,5 раза больше, чем годом ранее, отметил вице-премьер.

Субсидии на программу перевозок льготников должны продлеваться автоматически по мере выборки лимитов — так, чтобы билеты были доступны в течение всего года, говорил Путин в ходе совещания о социально-экономическом развитии ДФО в сентябре прошлого года. "С министром (транспорта Виталием Савельевым — ИФ) разговаривал: каждый год эти субсидии с боем получаются в правительстве. Послушайте: все граждане РФ, мы все проживаем в одной стране, и нам нужно, безусловно, обеспечить связанность территорий и свободное передвижение граждан страны по ее регионам. Поэтому нужно создать систему автоматического субсидирования", — говорил президент. Такой механизм он поручал разработать до 1 декабря 2021 года.

По данным Росавиации, в 2022 году в программе субсидирования перевозок льготников на Дальний Восток участвуют авиакомпании "Аэрофлот", S7, "Уральские авиалинии", Red Wings, "Алроса", "ИрАэро" и др.