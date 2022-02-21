"18 февраля космодром Восточный принял первых туристов после снятия введенных в 2020 году ограничений, связанных с распространением COVID-19", — говорится в сообщении.

По данным ЦЭНКИ, космодром посетила группа школьников из Амурской области.

"Организованное посещение космодрома осуществляется со строгим соблюдением всех эпидемиологических требований. В группах до 20 человек обязателен масочный режим и наличие результатов отрицательного ПЦР-теста", — отмечается в сообщении.

В декабре в "Роскосмосе" сообщали, что стоимость "оформления услуг для посещения космодрома Восточный" составляет менее 10 тыс. рублей.

"Восточный" — самый молодой космодром России. Первый пуск с космодрома был осуществлен в 2016 году. Всего за все время эксплуатации космодрома здесь были осуществлены пять пусков ракет-носителей семейства "Союз". В данный момент на космодроме идет строительство объектов второй очереди, которые позволят запускать с него ракеты семейства "Ангара".