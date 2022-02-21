"Загрузка отелей на горнолыжных курортах для февраля рекордная — больше 80%. В некоторых апартаментных комплексах приближается к 100% (...) К праздникам ждём ещё больше туристов", — сообщил градоначальник в своем официальном телеграм-аккаунте в понедельник.

"Зимний сезон в горном кластере идёт очень успешно. С начала года в горах Сочи отдохнули уже 600 тысяч гостей", — отметил Копайгородский.

По его словам, в настоящее время горнолыжные трассы посещает до 30 тыс. гостей в день. "На побережье туристов тоже много: загрузка гостиниц превышает 60%", — добавил мэр.

При этом он подчеркнул, что власти контролируют качество предоставляемых туристам услуг. "Регулярно мониторинговые группы проверяют магазины, точки питания, средства размещения. Особое внимание к санитарно-эпидемиологическим требованиям. Строгое следование протоколам Роспотребнадзора, режим повышенной готовности позволяет удерживать ситуацию под контролем и не допускать вспышек заболевания", — написал Копайгородский.

"Успешный зимний сезон должен перейти в успешный летний. Уже готовим пляжи, продумываем все детали, чтобы они были комфортными для всех без исключения", — заключил мэр.