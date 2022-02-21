«Раннее бронирование отелей идет сейчас очень активно, особенно из Великобритании. Объем заказов почти соответствует уровню доковидного 2019 году», — сказал изданию зампредседателя Федерации отельеров Турции Бюлент Бюльбюльоглу.

По его словам, британский рынок традиционно начинает бронировать раньше всех и задает ориентиры на летний сезон. Кроме того, турецкие отельеры ожидают высокого спроса со стороны других европейских стран, России и государств Центральной Азии.

В январе Анталью посетили 117,8 тыс. иностранных туристов, это соответствует уровню 2019 года.

«Турецкая лира в 2021 году упала на 44% к мировым валютам и курс остается стабильным. Система all inclusive, которую предлагают подавляющее большинство отелей, делает отдых в Турции очень выгодным. Средняя цена за ночь в отеле 5*, по данным Турецкой ассоциации инвесторов в туризм, составляет около 70 евро, тогда как в Испании – около 200», — пишет издание.

По статистике министерства культуры и туризма Турции, в 2021 году ее посетили более 30 млн туристов, это на 88% больше, чем годом ранее. Доходы от туризма удвоились и составили $25 млрд. В этом году, как пишет газета, турецкий Минфин ожидает возвращения доходов от международного туризма к уровню 2019 года – $34,5 млрд.

«По прогнозам, число туристов также вернется к уровню 2019 года или будет на 10% ниже, но для отрасли более важный показатель – прибыль. Отельеры страдают от серьезного роста расходов из-за увеличения цен на электроэнергию, газ, продукты и некоторые другие услуги. По официальным данным, за январь потребительские цены выросли на 48,6%», — пишет газета.

Как подчеркнул глава Ассоциации отелей Турции (TUROB) Муберра Эресин, сейчас отели не могут компенсировать рост расходов более высокими ценами для туристов, так как контракты с зарубежными туроператорами уже подписаны.