«Распространение штамма «омикрон» нанесло серьезный ущерб туриндустрии стран Европы в конце четвертого квартала 2021 года, однако снятие и ослабление ограничений на внутриевропейские поездки позволяют делать оптимистичные прогнозы: турпоток в Европу в 2022 году может быть всего лишь на 20% ниже, чем до пандемии коронавируса. В то же время поездки из стран, не входящих в ЕС, будут расти медленнее и вряд ли полностью восстановятся до 2024 года», — говорится в тексте.

Как отметили в комиссии, в прошлом году турпоток в Европу сократился на 62% по сравнению с допандемийным 2019 годом. По данным ETC, убытки авиакомпаний по итогам 2021 года достигли 18,5 млрд евро, а пассажиропоток сократился на 1,4-1,5 млрд по сравнению с 2019 годом.

По словам главы ETC Луиса Араужо, штамм «омикрон» вызывает неопределенность в отношении перспектив восстановления туриндустрии. «Устойчивость сектора зависит от активности ЕС в разработке стратегий по ослаблению ограничений и использованию цифрового сертификата на поездки по мере того, как мы учимся жить в мире с COVID-19», — сказал он.

В комиссии по туризму также уточнили, что туриндустрия стран Европы восстанавливается с разной скоростью. Так, Хорватия в декабре 2021 года восстановилась на 63%, Франция – на 61%, Монако – на 60% по сравнению с 2019 годом. В свою очередь, туризм в Финляндии восстановился на 20%, а в Чехии, Латвии и Литве – на 19, 22 и 26% соответственно.