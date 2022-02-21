«По предварительным данным, по итогам 2021 года количество туристов, совершивших туристические в 2021 году поездки с ночевками в гостиницах, составит 56 млн человек. С учетом экскурсионных туров без ночевок общее число превысил 110 млн человек. Таким образом, восстановление турпотока к базовому уровню 2019 года составит около 90%. При этом прогнозируется почти двукратное увеличение турпотока по сравнению с показателями кризисного 2020 года», — сказал он, выступая на круглом столе в комитете СФ по социальной политике, посвященном стратегии развития туризма в России до 2035 года.

По его словам, в прошлом году обеспечено почти полное восстановление занятости в туротрасли. По оценке Ростуризма, это порядка 2,3 млн человек. В 2020 занятость составляла 1,7 млн, в 2019 – 2,5 млн человек.

«С учетом всех принятых мер господдержки оцениваем увеличение оборота отрасли до 2,5 трлн рублей. В 2020 году аналогичный показатель составлял 1,6 трлн рублей. Ожидается, что по итогам 2021 года Россия войдет в число стран-лидеров по динамике темпов восстановления отрасли и станет практически единственной страной, которая смогла обеспечить восстановление оборота отрасли в среднем на 80% от докризисного уровня», — сказал замглавы Ростуризма.

Как напомнил Прокуронов, в конце прошлого года Ростуризм разработал проект нового закона о туризме, в котором сформулированы все ключевые положения и направления поддержки. Сейчас он проходит межведомственное согласование и готовится к внесению в правительство РФ.