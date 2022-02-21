«В начале февраля были внесены изменения в распоряжение правительства, были введены как новые показатели, так и скорректированы действующие целевые показатели развития туризма. Это пять показателей – число туристических поездок к 2030 году, соответственно, 140 млн человек, число въездных турпоездок – 42 млн человек, экспорт услуг в денежном выражении – к 2030 году мы должны достичь $22 млрд. Средняя численность работников, этот показатель включен впервые в стратегию, к 2030 году должен составить 4,8 млн человек занятых. И количество номерного фонда, прошедшего классификацию и учтенного в нашем реестре, с 750 тыс. единиц до 909 тыс. единиц», — сказал он, выступая на круглом столе в совете федерации, посвященном реализации стратегии.

По словам Прокуронова, все показатели синхронизированы с национальным проектом развития внутреннего туризма «Туризм и индустрия гостеприимства», который должен завершиться в 2030 году.

«Ростуризм с заинтересованными органами разработал план реализации стратегии, который синхронизирован с мероприятиями нацпроекта и госпрограммы, содержит порядка 71 мероприятия. На сегодня согласована стратегия со всеми заинтересованными органами, участвующими в их реализации. План направлен в правительство, мы находимся в режиме доработки его по замечаниям аппарата правительства и будем готовиться к внесению его в правительство повторно», — сказал замглавы Ростуризма.

Прокуронов добавил, что реализация нацпроекта «Туризм и индустрия гостеприимства» фактически начата в 2021 году, в этом году он будет запущен на полную мощность. Проект предусматривает более 40 инструментов поддержки отрасли, включая межбюджетные трансферты, субсидии юрлицам и всевозможные инструменты, связанные с госзаказом. Также в рамках нацпроекта реализуется программа туристического кешбэка, на которую ежегодно до 2024 года будет выделяться по 5 млрд рублей.