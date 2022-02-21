"С 21 февраля возобновляют деятельность театры, дома культуры и иные учреждения культуры с заполняемостью зрительного зала до 50%", — сообщает пресс-служба главы и правительства Якутии.

Кроме того, работодателям рекомендовано сократить количество работников, переведенных на дистанционную форму работы с 50% до 30%.

Отменено требование о закрытии на дезинфекцию по понедельникам или вторникам на территории Якутска предприятий торговли, торгово-развлекательных центров, ярмарок и т.д. Дезинфекцию будут проводить ежедневно без закрытия объектов.

"Также отменена норма о согласовании с управлением Роспотребнадзора по Якутии проведения официальных спортивных мероприятий. Организаторы могут проводить их без зрителей без предварительного согласования", — говорится в сообщении.

Смягчение антиковидных ограничений связано с улучшением эпидемиологической обстановки в республике.

"Снимаем ограничительные меры поэтапно — по мере улучшения ситуации по заболеваемости. При дальнейшей стабилизации эпидобстановки будем принимать новые решения по смягчению мер", — цитирует пресс-служба главу Якутии Айсена Николаева.