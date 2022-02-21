Уточняется, что в ближайшее время они будут рассмотрены на заседании областного правительства.

Также во время оперативного совещания в понедельник глава региона подчеркнул, что сегодня в области действует оптимальный пакет ограничений.

"Задача — обеспечить их строгое исполнение. С учетом опыта прохождения предыдущих волн пандемии очень важно как своевременно вводить ограничения, сообразно ситуации, так и вовремя снимать их. Первое такое решение у нас уже вступило в силу — с сегодняшнего утра всеобщий карантин в школах завершен, школы перешли в обычный режим работы с учетом эпидситуации в каждом конкретном учебном заведении", — цитирует пресс-служба слова Травникова.

По словам руководителя регионального Управления Роспотребнадзора Александра Щербатова, санитарно-эпидемическая обстановка и ситуация по заболеваемости коронавирусной инфекцией в области остается сложной. За прошедшую неделю зарегистрировано 37 тыс. 242 случая COVID-19 — это больше предыдущей недели на 13%. Рост числа заболевших специалисты фиксируют пятую неделю подряд, однако темпы прироста стали значительно снижаться — больше на 13% по сравнению с минувшей неделей, тогда как в сравнении с позапрошлой на прошлой неделе рост был зафиксирован на уровне 153%.

Учреждения здравоохранения региона продолжают работать в режиме повышенной готовности. Служба скорой помощи за прошедшую неделю осуществила 17 тыс. 444 выезда, что на 500 меньше, чем на предыдущей неделе. В службу 122 за неделю поступило 67 тыс. 618 обращений граждан — это почти на 40% меньше предыдущей недели.

За последние сутки в Новосибирской области зарегистрирован 5001 случай заболевания коронавирусом, госпитализированы 94 пациента с подозрением на COVID-19 и внебольничную пневмонию. Общий коечный фонд составляет 4 тыс. 850 коек, этого достаточно для всех нуждающихся в госпитализации, отмечается в сообщении.