«С 19 февраля 2022 года ограничения из-за COVID-19 больше не применяются при въезде в Словению. Условие RVT (привит/переболел/протестирован) больше не будет осуществляться на границе, также путешественникам не нужно будет соблюдать карантин», — говорится в сообщении.

Как отмечают в правительстве, поскольку риск заражения COVID-19 все еще есть, то при планировании путешествия за рубеж туристам следует контролировать эпидемиологическую ситуацию на своем маршруте, а также проверять условия въезда.

Там также добавили, что все объекты размещения в Словении открыты для туристов.

Ранее Словения принимала российских туристов с сертификатом вакцинации европейского образца или «Спутником V», либо отрицательным результатом ПЦР-теста.