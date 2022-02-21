Как напоминает АТОР, согласно принятому в конце ноября 2021 года правительственному решению, срок действия сертификата о статусе переболевшего коронавирусом был увеличен с полугода до одного года. При этом в части областей был сохранен прежний срок действия документа – шесть месяцев. Помимо Краснодарского края, это Калининградская, Псковская, Волгоградская области, Алтайский край и другие. Но эти регионы хотя и популярны у туристов, туда нет такого массового потока, как на Кубань.

«Туристы, которые едут отдыхать в том числе в Краснодарский край по линии туроператоров, проинформированы о правилах въезда, поэтому у них больших проблем не возникает. Однако самостоятельные туристы, на которых приходится около 80% от общего турпотока в Краснодарский край, не всегда успевают отследить часто меняющиеся правила въезда», — отмечают в ассоциации.

По расчетам АТОР, ограничения срока действия сертификата существенно сокращают базу потенциальных туристов для региона. «Согласно официальной статистике, с июля 2021 года по ноябрь 2021 года получили сертификаты более 3,1 млн переболевших. В декабре 2021 года число выздоровевших оказалось рекордным за все время пандемии – 1 134 666 человек. И, согласно текущим правилам Краснодарского края, их сертификаты заканчивают свое действие в течение июня 2022 года, в самый разгар туристического сезона», — посчитали в АТОР.

Туроператоры предполагают, что, возможно, региональные власти просто забыли привести сроки действия сертификатов в соответствии с принятым в декабре решением оперштаба.

«Власти Калининградской области обещают на следующем заседании регионального оперштаба увеличить сроки действия сертификатов переболевшего с полугода до года. Участники рынка надеются на принятие таких решений и в Краснодарском крае, так как постановление от 13 марта 2020 г. № 129, которым были введены меры по борьбе с коронавирусом и, в том числе, срок действия сертификатов, в регионе действует до 1 марта 2022 года», — сообщили в АТОР.