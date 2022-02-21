Полеты будут выполняться по субботам на самолете ATR-72 вместимостью 70 человек.

"Из Тюменской области довольно большой пассажиропоток в Казахстан, и прямой рейс востребован. При необходимости мы увеличим частоты и добавим прямые маршруты в другие города Казахстана", — приводятся в сообщении слова президента "Utair — Пассажирские авиалинии" Олега Семенова.

Согласно расписанию аэропорта "Рощино" (Тюмень), в настоящее время полеты по этому маршруту не выполняются.

"ЮТэйр" входит в десятку крупнейших авиакомпаний РФ.