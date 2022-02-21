«Пока спрос на майские еще отстает от 2019 года примерно на 10%, но он только начинает разогреваться, пика спроса туроператоры ждут начиная со второй половины марта. В сегменте организованного туризма по продажам турпакетов на майские пока уверенно лидирует Турция. Ее доля в продажах на этот период составляет от 45 до 70%. В части популярных отелей Турции загрузка уже более 70% и некоторые типы номеров в отелях (в основном дорогие) подтвердить уже не получится. Второе место по продажам занимает Египет, его доля у разных компаний составляет от 7 до 19%, третье – Россия. Также востребованы ОАЭ, Доминикана и Кипр», — рассказала она.

По словам Ломидзе, такой спрос на Турцию вполне закономерен: чартерные программы в Анталью у туроператоров начинаются еще с 1 апреля, а на Эгейское побережье – со второй половины месяца. Кроме того, максимальные скидки на проживание в Турции действуют до конца зимы, и туристы стараются успеть купить путевки в это время. Сейчас туристы бронируют в Турции на майские праздники в основном отели 5 и 5* Deluxe.

Что касается отдыха в России, то допандемийные объемы продаж в феврале почти достигнуты: у ряда компаний они уже превзойдены, у других отставание измеряется процентами. «Россия уверенно входит в первую пятерку по спросу на туры в период майских праздников, но лидером, как в прошлом году (когда была закрыта Турция, а Египет доступен только на регулярных рейсах через Каир) более не является. Тем не менее, с учетом самостоятельного турпотока, в России на предстоящие майские выходные отдохнет в любом случае больше туристов, чем за рубежом», — пояснила Ломидзе.

Как отмечают в АТОР, Кипр – «восходящая звезда» этих майских праздников, поскольку оперштаб снял все ограничения на поездки в эту страну, а цены на туры на майские праздники ниже, чем в 2021 году и чем до пандемии коронавируса.

Между тем, как сообщила Ломидзе, средний чек на туры в большинство стран в этом году вырос. Так, туры на майские праздники в среднем подорожали на 20%, до 130,5 тыс. рублей, в Египет – на 25%, до 171,4 тыс., ОАЭ – на 42%, до 229,1 тыс. рублей.

Средний чек по Мальдивам на майские праздники снизился на 20%, так как по этому направлению добавились гарантированные блочные места на регулярных рейсах. А вот майские туры в Грецию сейчас дороже, чем до пандемии, на 30%.

Среди других популярных зарубежных направлений в начале мая – Абхазия, Мальдивы, Греция, Сейшелы и морские круизы.