"Если давать оценку амбициозности проекта "Долина Васта", то город не видел подобной масштабной стройки со времен Олимпиады. Здесь будут построены современные гостиницы категорий 3, 4, 5 звезд, апарт-отели, бальнеологический пансионат-клиника. 3,5 тыс. номеров в новых гостиницах смогут вместить в себя почти 8 тыс. человек единовременно", — сообщил он журналистам.

По его словам, отдыхать в "Долине Васта" смогут 1,5 млн человек в год.

"На объектах "Долины Васта" будет создано 2,5 тыс. новых рабочих мест, для персонала построят комфортное жилье", — отметил вице-премьер.

Он подчеркнул, что строительство придаст импульс развитию малого и среднего предпринимательства, которые традиционно сопровождают такие крупные объекты. "Бюджет региона получит миллиардные налоговые отчисления", — добавил Чернышенко.

"Уверен, инструменты национального проекта "Туризм и индустрия гостеприимства" позволят осуществить качественный инфраструктурный рывок и в других регионах России", — сказал он.

В свою очередь, генеральный директор корпорации "Туризм.РФ" Сергей Суханов сообщил, что всесезонный курорт "Долина Васта" планируется построить в 2029 году в горном кластере Сочи. Инвестором проекта выступает компания "Интеррос".

На новом курорте будут развивать оздоровительный, горнолыжный, экологический и другие виды туризма, отметил Суханов. По его словам, курорт расположится на территории 3,8 тыс. га, общая площадь зданий и сооружений составит 322 тыс. кв. м.

Гендиректор корпорации добавил, что 13 км новых канатных дорог свяжут 80 км горнолыжных трасс. Вместе с уже функционирующими трассами горного кластера Сочи общая зона катания составит 300 км.

"Объем инвестиций в обеспечивающую инфраструктуру составит до 30 млрд руб. Проект будет реализован при обязательном соблюдении всех норм экологического законодательства", — подчеркнул Суханов.

Между тем, генеральный директор "Васта Дискавери" Сергей Бачин отметил, что курорт "Долина Васта" станет логичным продолжением "Роза Хутор" и гармонично дополнит имеющуюся инфраструктуру горного кластера Сочи.

"Это позволит значительно расширить туристические возможности Краснодарского края в целом как наиболее привлекательного направления для отдыха в нашей стране", — сказал Бачин.

Глава Сочи Алексей Копайгородский добавил, что создание нового курорта даст толчок к дальнейшему развитию всего горного кластера с упором на оздоровление и бальнеологические возможности.

"Для нас очень важно комплексное развитие этой туристической территории. Сочи — единственный в России круглогодичный курорт и расширение курортной инфраструктуры будет способствовать формированию отечественного и международного туристического потенциала", — подчеркнул мэр.

Как сообщалось, соглашение о совместной реализации всесезонного горного курорта "Долина Васта" в рамках нацпроекта "Туризм и индустрия гостеприимства" между компаниями "Интеррос", "Васта Дискавери", "ВЭБ.РФ" и "Туризм.РФ" было подписано в рамках ПМЭФ-2021 в присутствии заместителя председателя правительства РФ Дмитрия Чернышенко и председателя ВЭБ.РФ Игоря Шувалова.