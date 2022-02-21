"Безопасность наших пассажиров и членов экипажа всегда являются нашим главным приоритетом", — цитирует Би-би-си слова представителя Swiss Air.

С аналогичным заявлением выступила и Lufthansa. Германская авиакомпания также сообщила о прекращении полетов в Одессу. При этом она продолжит полеты во Львов, отмечает Би-би-си.

Ожидается, что решение о приостановке авиасообщения по этим направлениям у обеих авиакомпаний будет действовать до конца февраля.

На прошлой неделе о приостановке полетов в Киев объявила нидерландская авиакомпания KLM.