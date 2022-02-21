"В связи с решением правительства Литовской Республики об отмене с 31 марта 2022 года ограничений на прибытие (проезда транзитом) иностранных граждан и лиц без гражданства в/через Литву, с 21 февраля Генконсульством Литвы в Калининграде возобновляется прием заявлений о выдаче шенгенской визы по всем целям поездки", — говорится в сообщении.

Как отметили в Генконсульстве, для подачи заявления на визу потребуется предварительная регистрация. "При подаче документов, заявитель обязан подтвердить, что въезд в Литву намечается не ранее 31 марта", — подчеркнули в дипмиссии.

Визовые центры Литвы в Москве, Санкт-Петербурге и городах, относящихся к консульским округам двух столиц уже возобновили прием заявлений на выдачу виз.

Власти Литвы с 31 марта разрешат въезд россиянам без сертификатов о вакцинации одобренными в Европе вакцинами, для пересечения границы нужна будет шенгенская виза и ПЦР-тест за 72 часа до поездки.